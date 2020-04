Erholung der österreichischen Wirtschaft könnte Jahre dauern

Wien – Bis sich die Wirtschaft in Österreich wieder von der Coronakrise erholt hat könnte es noch länger dauern als zunächst erhofft. Ökonomen der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien, des IHS, des Wifo und des International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) rechnen laut einer gemeinsamen Untersuchung mit bis zu drei Jahren. Das BIP könnte heuer sogar um bis zu 6,0 Prozent zurückgehen.

Die Modelle der nun vorliegenden Studie bieten allerdings ein etwas trüberes Bild. Die Forscher sind in ihrer Simulation von einem Shut Down bis Mitte Juni ausgegangen. Daraus ergibt sich, dass das BIP um 6 Prozent zurückgehen wird, heißt es in einer Aussendung der WU. Sollte die Reduktion der wirtschaftlichen Tätigkeiten nur bis Mitte Mai dauern, ist mit einem BIP-Rückgang um 4 Prozent zu rechnen.