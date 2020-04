Gemeinden sind Motor der Tiroler Bauwirtschaft

Diese finanzielle Hilfeleistung ist laut Landesinnungsmeister Anton Rieder ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung: „Da zahlreiche Baustellen im privaten Sektor kurzfristig gestoppt oder auf unbestimmte Zeit verschoben werden, steht die Baubranche in der Corona-Krise vor zahlreichen Herausforderungen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die öffentliche Hand die Bauwirtschaft bestmöglich in Gang hält.“

Obwohl das Kurzarbeitsmodell eine gute Lösung für viele Unternehmen ist, fordert die Tiroler Bauinnung ausdrücklich eine gesonderte Handhabe für die Baubranche: Es braucht bei der Kurzarbeit eine Hyperflexibilität, um das System sinnvoll einzusetzen. Exakte monatliche Abrechnungen im Nachhinein sind für Bauunternehmer selbstverständlich, jedoch können sie unmöglich jetzt schon vorhersagen, was in sechs bis acht Wochen sein wird. Ein hyperflexibles Modell ist zwangsläufig erforderlich, um die Unberechenbarkeit der Planung abzufedern. Die Bauwirtschaft ist und bleibt ein starker Wirtschaftsmotor, der für hohe Beschäftigung im Land sorgt. „Deshalb muss es auch im Sinne der Politik sein, dass wir unsere auch in der derzeitigen Situation motivierten Mitarbeiter weiterhin beschäftigen können. Nutzen wir diese Krise als Chance, um das Bewusstsein für regionale Anbieter zu stärken und in den kommenden Wochen und Monaten lokale Kräfte bestmöglich auszulasten“, so Rieder.