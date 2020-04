Keine Zeit für Langeweile: So vertreiben sich Tiroler Promis die Corona-Zeit

Petra Frey und ihrer Tochter Zoe fällt sicher nicht die Decke auf den Kopf: „Uns bleibt gar keine Zeit zum Grübeln, weil wir viel Zeit damit verbringen, im Garten zu spielen. Nur ein Gedanke hat meine Tochter, die im Mai vier Jahre alt wird, länger beschäftigt – ob der Osterhase auch der Ausgangsbeschränkung unterliegt.“ Nachdem die 41-jährige Sängerin diese große Sorge vertreiben konnte, konzentrierte sie sich auf ihre neue Single „7 Seelen“, die vor Kurzem veröffentlicht wurde: „Darin singe ich von unerfüllter Liebe. Die letzten Arbeiten daran haben wir zum Glück noch wenige Tage vor der Quarantäne abgeschlossen.“

Petra Frey mit ihrer Tochter Zoe. © privat

Der gelernte Koch Gregor Glanz hat jetzt endlich Zeit, sein Talent am Herd unter Beweis zu stellen: „Gestern gab’s Vitello Tonnato. Ein klassisches italienisches Rezept aus Kalb und Thunfisch. Ich nutze die Zeit aber auch, um neue kulinarische Kreationen zu testen.“ Den Fans des 40-Jährigen sei gesagt, dass auch der Gesang in Zeiten von Corona nicht zu kurz kommt: „Im Studio können wir derzeit natürlich nicht arbeiten, aber ich ziehe mich in den Proberaum im Keller zurück und arbeite an neuen Kompositionen. Und Sonntags gibt’s regelmäßig ein Balkonkonzert von mir, das über Facebook gestreamt wird.“

Schlagersänger und Koch Gregor Glanz. © SCHUTHNG

Für Schauspielerin Ronja Forcher gilt das Credo, sich keinen Stress zu machen: „Ich habe mich schon während der ersten Tage der Quarantäne darauf konzentriert, jeden Tag zu strukturieren – ich stehe stets zur selben Zeit auf, bearbeite meine Mails, übe für meinen Beruf und lese.“ Um fit zu bleiben, trainiert die 23-Jährige täglich in ihrer Wohnung: „Von Yoga bis Liegestütze. Die Choreographie dazu suche ich auf Youtube-Videos.“ Auch die Abende weiß Forcher zu nutzen: „Die verbringe ich mit meiner Familie. Die ist zum Glück gesund – das ist die Hauptsache.“

Schauspielerin Ronja Forcher. © privat

Für Krimiautor Joe Fischler hat sich beruflich nicht allzu viel verändert, denn seine Aufträge muss er auch jetzt rechtzeitig abliefern: „Momentan mache ich die Arbeit, die anfällt. Zudem habe ich Schreibaufträge, die bis zu einem Stichdatum fertig sein müssen. Die ganzen Lesungen sowie Kleinkünstlerauftritte fallen natürlich weg. Mein neues Buch ,Die Toten vom Lärchensee‘ kam am 8. April heraus. Das war natürlich nicht optimal, da die Buchläden geschlossen hatten.“ In seiner Freizeit geht dem Völser der Sport in der Natur ab: „Das hole ich im Keller nach. Positiv denken führt uns durch die Krise.“

Krimiautor Joe Fischler. © privat

Eigentlich hätte für Schauspieler Stefan Riedl die Produktion des Stücks „Die zwölf Geschworenen“ am Tiroler Landestheater starten sollen, doch dann kam die Ausgangsbeschränkung: „Nun lese ich viel und schaue mir alte Theaterstücke, die ich verpasst habe, im Fernsehen an. Das reale Bühnenerlebnis fehlt mir aber. Ob wir bald mit einem Meter Abstand wieder proben dürfen, wird sich zeigen. Meinen Beruf vermisse ich sehr.“ Einen positiven Aspekt hat die aktuelle Situation jedoch, wie das Ensemblemitglied meint: „Mein Sohn, der in Wien studiert, ist nun hier. Damit ist seit langer Zeit die ganze Familie wieder zusammen.“

Schauspieler Stefan Riedl. © HEIDCLNG

Langeweile zu Zeiten der Corona-Krise? Davon kann bei Sängerin Hannah keine Rede sein: „Im Gegenteil! Wir haben so viel zu tun, dass ich noch nicht dazu gekommen bin, Netflix zu schauen.“ Wenn die 38-Jährige nicht gerade ihre Eltern, die beiden Kinder und ihren Partner bekocht oder für die Familie bäckt, hilft sie beim Homeschooling: „Anfangs war das eine große Umstellung für uns. Aber inzwischen ist es Routine für meine Kids, morgens die schulischen Aufgaben zu erledigen und erst nachmittags ins Freie zu gehen.“ Dort steht übrigens seit Kurzem eine Hundehütte, die Hannah selbst gebaut hat. (sam)