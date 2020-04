Unbekannte zeigten Hitler-Bilder bei Event mit Holocaust-Überlebenden

Berlin, Tel Aviv – Am Vorabend des Holocaust-Gedenktags ist eine von der israelischen Botschaft in Berlin organisierte Videodiskussion mit einem Überlebenden gestört worden. Botschafter Jeremy Issacharoff schrieb am Dienstag auf Twitter, „anti-israelische Aktivisten“ hätten am Montag den Vortrag des aus Israel zugeschalteten Zvi Herschel unterbrochen, Hitler-Bilder gezeigt und antisemitische Slogans gerufen.