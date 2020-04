Paznaun, Sölden und St. Anton ab Donnerstag nicht mehr in Quarantäne

Innsbruck – Die Quarantäne über das Paznauntal und die Gemeinden St. Anton am Arlberg und Sölden wird mit Donnerstag der Vergangenheit angehören. Ab Mitternacht gelte auch für diese Gebiete das "Bundesregime", teilte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Dienstag bei einer Videopressekonferenz mit.

"In den letzten 12 Tagen waren im gesamten Paznauntal, in St. Anton und in Sölden nur mehr 10 neue positive Testungen zu verzeichnen. Aus diesem Grund ist es nach Rücksprache mit den medizinischen Expertinnen und Experten zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr rechtfertigbar, die Gebiete weiter über das Bundesregime hinaus zu isolieren", erklärt Platter.

Platter bedankte sich indes einmal mehr für das Durchhaltevermögen der Bürger in den Gemeinden im Tiroler Oberland und sprach von einem "großen Erfolg". Er sei sich bewusst, dass es für viele zuletzt eine schwierige Situation bedeutet habe. Gleichzeitig mahnte der Landeschef die Bevölkerung, sich weiter an alle durch den Bund vorgegeben Maßnahmen und Einschränkungen zu halten.

Gleichzeitig strich Platter die positive Entwicklung in Tirol, was die Zahlen anbelangt, hervor. Man weise mittlerweile nur mehr 622 Infizierte auf – bei bereits 2721 Genesenen. In den vergangenen 24 Stunden sei die Zahl der Infizierten um 164 Personen gesunken, jene der Geheilten um 165 gestiegen. Auch in den Krankenhäusern schaut es weiter gut aus. Nur mehr 96 Corona-Patienten werden dort behandelt, auch die Zahl der Intensivpatienten sank um vier weitere auf 40. Von ihnen mussten 37 Patienten beatmet werden. Insgesamt 94 Personen starben in Tirol bisher mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.