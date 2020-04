Liga-Abbruch bescherte ÖHB-Legionär Bilyk „komischen" Titel mit Kiel

Kiel – Es ist ein "sehr, sehr schöner", aber auch etwas "komischer" Titel, der Nikola Bilyk am Dienstag zuteilgeworden ist. Der Abbruch der deutschen Handball-Bundesliga (HBL) macht Österreichs Aushängeschild erstmals zum Meister in der wohl stärksten Liga der Welt. Der Triumph sei "verdient", meinte Bilyk, "aber emotional nicht so, wie man sich das vorstellt".