Alle 31 Corona-Tests negativ: WSG startet am Donnerstag ins Training

Wattens – Dem Trainingsauftakt der WSG Swarovski Tirol am Donnerstag steht nichts mehr im Weg. Wie der Bundesligist am Dienstagabend mitteilte, waren alle 31 PCR-Tests bei Spielern und Betreuern zum Nachweis einer Infektion mit dem Coronavirus negativ.

Die beiden Angreifer Kelvin Yeboah und Zlatko Dedic, die erst am Dienstagnachmittag in Wattens eintrafen, holen ihre Tests am Mittwoch nach. Die WSG bedankte sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich bei der Bundesliga für ihre Unterstützung bei der Erledigung diverser Einreisemodalitäten. (TT.com)