"Falscher" Polizist führte in Lienz Kontrolle durch: Hinweise erbeten

Lienz – Nach einem Fall von Amtsanmaßung in Lienz ermittelt die Polizei: Ein Unbekannter hielt am Dienstag gegen 4.25 Uhr mittels Anhaltezeichen einen 50-jährigen Autofahrer an und führte eine "Verkehrskontrolle" durch. Dem Lenker kam dies jedoch komisch vor. Er verlangte von dem Mann eine Dienstausweis, um die Rechtmäßigkeit der "Amtshandlung" überprüfen zu können.