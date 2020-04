Der neue Kitzbühel-Trainer hat einen sehr guten Draht nach Frankfurt

Matrei i. O., Kitzbühel – Irgendwie ist die Corona-Krise auch geprägt vom Warten. Dem Warten auf Normalität, dem Warten auf die Rückkehr ins Büro oder jenem auf das Treffen mit Freunden. Da geht es Fußball-Trainern nicht anders. Und so muss auch Bernhard Hanser warten. „Ich wollte eigentlich genau diese Phase nutzen, um die Mannschaft kennen zu lernen. Das ist in der aktuellen Situation leider hinfällig“, erzählt der Fußball-Trainer, der beim FC Kitzbühel die Cheftrainer-Nachfolge von Michael Baur antreten wird.

Der 55-Jährige mag zwar in der Nordtiroler Szene ein eher unbeschriebenes Blatt (Zweitliga-Spiele für den FC Kufstein) sein, hat aber bereits österreichweit seine Spuren hinterlassen – über Rapid Lienz und den FC Kufstein landete der Mittelfeldspieler in seiner aktiven Zeit in der Steiermark beim GAK, wo er zehn Jahre als unumstrittener Stammspieler agierte – und seinen immer noch besten Freund kennen lernte: den nunmeh- rigen Frankfurt-Coach Adi Hütter. „Der Adi war mein Zimmerkollege in der GAK-Zeit“ erzählt Hanser. Die beiden eint aber nicht nur ihre Freundschaft, sondern auch die Fußball-Philosophie: „Ich will Aggressivität, Pressing und Leben im Spiel haben“, stellt Hanser klar.