7,5 Millionen Tipps "jagen" heute 7,5 Millionen Euro beim Sechsfach-Jackpot

Wien, Innsbruck - 7,5 Millionen Euro wäre ein Solo-Sechser bei "6 aus 45" am Mittwoch wert. 7,5 Millionen Tipps werden bis zum Annahmeschluss am Mittwochabend eintreffen, lautete die Schätzung der Lotterien. Rein rechnerisch ist bei einer Wahrscheinlichkeit von rund eins zu acht Millionen ein Sechser am wahrscheinlichsten. Da mit dieser Summe an Tipps erfahrungsgemäß etwa 60 Prozent aller möglichen Tippkombinationen gespielt werden, ist aber auch die Chance auf einen Siebenfachjackpot existent.