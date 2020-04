Coronakrise überschattet Ramadan in muslimischer Welt

Wien/Kairo – Der heilige Fastenmonat Ramadan fällt in der muslimischen Welt in diesem Jahr ganz anders aus als üblich. Es ist eine Zeit, in der sich die Gläubigen besonders nahe kommen sollen, durch gemeinschaftliche Gebete in den Moscheen und beim allabendlichen Fastenbrechen, dem Iftar.

Gläubige Muslime verzichten während des Ramadan vom Anbruch des Tages bis zum Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex. Heuer wird der Fastenmonat – je nach Sichtung der Neumondsichel – zwischen 23./24.April und 23. Mai begangen.

Doch die Coronakrise bedeutet für rund 1,8 Milliarden Muslime, dass sie einen Ramadan wie nie zuvor erleben werden. Der voraussichtlich Donnerstagabend beginnende Fastenmonat ist heuer durch zahlreiche rigorose Einschränkungen geprägt – wie Moscheen-Schließungen und die Vermeidung sozialer Kontakte. Die wirtschaftlichen Folgen der Anti-Corona-Maßnahmen sind noch unabsehbar.

Dunkelziffer an Infektionen hoch

Wie in anderen Weltregionen wollen Regierungen und religiöse Autoritäten verhindern, dass sich die Pandemie weiter ausbreitet, von der viele muslimische Länder besonders stark betroffen sind. Doch ob die Maßnahmen ausreichen werden, ist fraglich.

TT-ePaper gratis lesen und iPhone 11 Pro gewinnen Die Zeitung ab sofort bis auf Weiteres kostenlos digital abrufen Jetzt mitmachen Ich bin bereits Abonnent

Die Krankheit hat sich etwa im Iran, in der Türkei, Saudi-Arabien und in einer Reihe nordafrikanischer Länder wie Ägypten, Marokko und Algerien rasant ausgebreitet. In Südostasien weist das bevölkerungsreichste muslimische Land, Indonesien, die höchste Todesrate in der Region auf. Wie die Lage in Bürgerkriegsgebieten wie Syrien, Libyen oder Afghanistan aussieht, lässt sich kaum abschätzen.

Aufgrund unzureichender Testungen, mangelhafter Gesundheitsversorgung, Armut und des Zusammenlebens mehrerer Generationen unter einem Dach dürfte die Dunkelziffer bei den Infektions- und Todesfällen in vielen meist autoritär regierten muslimischen Ländern weit höher liegen, als von offiziellen Stellen angegeben. Dazu kommt, dass es auch Widerstände gegen die verordneten Maßnahmen gibt.

© APA

Moscheenschließungen führen zu gewaltsamen Protesten

Die Religionsgelehrten der Kairoer Al-Azhar-Universität, der höchsten lehrmäßigen Autorität im sunnitischen Islam, hatten Anfang April alle öffentlichen religiösen Versammlungen während des Ramadan verboten. Der Großimam von Al-Azhar, Ahmed al-Tayeb, hatte schon im März Freitagsgebete in der zur Universität gehörenden Moschee in Kairo ausgesetzt und dazu eine eigene Fatwa erlassen – die aber nicht von allen goutiert wurde.

Nach handfesten Auseinandersetzungen hinsichtlich der Abhaltung des Freitagsgebets entschlossen sich die ägyptischen Behörden, die historische Al-Sayeda-Zainab-Moschee in der Altstadt von Kairo zu schließen. Auch in Pakistan gab es zum Teil gewaltsame Zusammenstöße wegen Moscheenschließungen.

Heuer zu Hause beten

Die höchste religiöse Instanz Saudi-Arabiens, das sich als Mutterland des Islam sieht, rief dazu auf, während des Ramadan zu Hause zu beten. Während des Fastenmonats versammeln sich Muslime normalerweise dicht gedrängt zum rituellen Nachtgebet Tarawih in den Moscheen. Auch vom üblichen abendlichen Fastenbrechen im großen Kreis wurde abgeraten.

In dem Wüstenkönigreich stehen die zwei heiligsten Stätten der Religion: die Große Moschee in Mekka und die Moschee des Propheten Mohammed in Medina. Zur jährlichen Pilgerreise Hajj kommen Millionen ins Land. Saudi-Arabien ist mit bisher etwa 10.000 offiziell gemeldeten Infektionen im arabischen Raum am stärksten von dem Virus betroffen, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar.

Auch der als drittheiligste Stätte des Islam geltende Tempelberg (Haram al-Sharif) in Jerusalem bleibt aufgrund einer Verfügung der zuständigen Waqf-Behörde geschlossen. Üblicherweise beten während des Ramadan besonders nachts Tausende Muslime in und an der Al-Aqsa-Moschee. In Israel gelten derzeit strenge Ausgangsbeschränkungen, ebenso wie im Westjordanland.

In Ländern, in denen die schiitische Richtung des Islam dominiert, gelten ebenso der Coronakrise angepasste Maßnahmen. Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, rief die Bevölkerung auf, während des Ramadan zu Hause zu beten. Auch wenn es heuer während des Ramadan keine öffentlichen Versammlungen, gemeinsamen Gebete und Reden geben werde, „dürfen wir das Gebet, das Flehen und die Demut in unserer Einsamkeit nicht vernachlässigen", sagte Khamenei in einer Fernsehansprache. (APA)