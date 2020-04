Autoanhänger brannte in Telfs: Straße kurzzeitig gesperrt

Telfs – Am frühen Mittwochmorgen hat in Telfs ein Autoanhänger gebrannt. Der Lenker des Wagens war kurz nach 6 Uhr von Pfaffenhofen in Richtungs Telfs unterwegs. Auf Höhe des Kreisverkehrs Pfaffenhofen habe der Anhänger zu brennen begonnen, berichtete der 49-Jährige der Polizei. Noch im Kreisverkehr hängte er den Anhänger ab und brachte sich und das Auto in Sicherheit.