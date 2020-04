Sternschnuppenschauer erhellen am Mittwoch den Nachthimmel

Wien – Der Meteorstrom der Lyriden erreicht am Mittwoch sein Maximum. Noch dazu ist der Himmel dunkel, denn am 23. April ist Neumond – kein Mondlicht stört also die Beobachtung, was perfekte Sichtverhältnisse für eine Sternschnuppennacht bietet. Am besten macht man es sich an einem möglichst dunklen Ort gemütlich. Zwischen 21 und 5 Uhr taucht der Meteorstrom am östlichen Nachthimmel auf.