Trainer Pircher und die ÖSV-Mission Riesentorlauf: „Es ist ein schmaler Grat"

Michael Pircher: Mir war nur wichtig, dass ich mein Team so weit zusammenstellen kann. Diesbezüglich galt es natürlich zu klären, ob alle an Bord sind.

Ihr prominentester Mitstreiter ist mit Ferdinand Hirscher ein langer Wegbegleiter. Was macht die Zusammenarbeit so wertvoll?

Pircher: Der Ferdl war natürlich meine erste Wahl und ich bin sehr froh, dass er zugesagt hat. Wir haben über die Jahre ein gemeinsames Technikleitbild erarbeitet und seine Erfahrung, sein Know-how und seine akribische Arbeit am Materialsektor werden uns bestimmt weiterhelfen. Gerade in der obersten Liga entscheiden oft Nuancen.

Pircher: Ganz generell muss man jeden Läufer individuell bewerten. Und wie bereits erwähnt: Der Felli hatte vergangenen Winter einen Bandscheibenvorfall, er ist eine Zeit lang ausgefallen, es kommt da und dort zu Schutzhaltungen, und wenn die Erfolge sich nicht so einstellen, dann kratzt das am Selbstvertrauen. Manuel hat aber oft genug gezeigt, dass er einen schnellen Schwung fährt. Genauso ist ihm bewusst, dass man an der Technik noch feilen kann. Da erfinden wir das Rad nicht neu, das haben seine bisherigen Coaches auch schon gesehen. Aber wir sprechen da von einem schmalen Grat. Und unabhängig davon bleibt der Felli ja weiter in der Grupp­e von Marco Pfeifer.