Nationalrat: Opposition ortet „Transparenzprobleme" bei Regierung

⏩ Zu Beginn hob etwa NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hervor, dass es ein „permanentes Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit" existiere, aber man darauf achten müsse, daraus kein Gegensatzpaar zu machen. Das Parlament habe viel Macht in die Hände der Regierung gelegt. Dafür brauche es aber umfangreiche Transparenz. Die Phase, in der es vordringlich um Geschwindigkeit gegangen war, müsse „jetzt vorbei sein", so Meinl-Reisinger: „Bei den Einschränkungen der persönlichen Freiheit muss das Parlament eingebunden sein und alle Fakten auf den Tisch bekommen." Man habe mehrfach um „Zahlen, Daten und Fakten" gebeten und darum was die Entscheidungsgrundlagen, wer die Experten und was die Berechnungsgrundlagen sind, so Meinl-Reisinger: „Was ist die Strategie, was sind die Modelle?" Die NEOS-Chefin erwartet sich in „einer Phase, in der wir auf Sicht fahren, dass die Zahlen wöchentlich auf den Tisch gelegt werden". Statt ein „Bittstellertum" zu institutionalisieren, müsse die Regierung „endlich für umfangreiche Information und Transparenz" sorgen.