Gut zu wissen: Mit diesen Tipps fällt das Lernen zuhause leichter

📽 Video | So fällt das Lernen zuhause leichter

Um am Morgen ausgeschlafen zu sein und sich gut konzentrieren zu können, ist bereits das Abendessen von großer Bedeutung. „Wenn ein Kind um 20 Uhr ins Bett geht, sollte die letzte Mahlzeit allerspätestens um 18 Uhr sein", empfiehlt die Tiroler Diätologin Angelika Kirchmaier. Außerdem soll das Abendessen leicht sein. „Schnitzel und Fertigpizza sind nicht das Richtige. Ein Joghurt mit Früchten wäre zum Beispiel ideal. Oder eine kleine Portion Suppe", so die Ernährungsexpertin.

Wichtig sei Kost, die schnell verdaut werden kann. Dann schlafe man auch gut. „Wurst zum Beispiel hat im Magen eine Verweildauer von 12 Stunden. Das heißt, die Wurst, die man am Abend isst, ist in der Früh noch nicht verdaut." Für einen erholsamen Schlaf sei das nicht gerade förderlich.

Kirchmaier rät dazu, Handys und Laptops der Kinder möglichst früh – bereits zwei, drei Stunden vor dem Schlafengehen – in den Nachtmodus zu schalten. „Das blaue Licht hält uns wach, gelbes Licht macht uns schläfrig", sagt die Tirolerin.

Wasser trinken, Wasser trinken, Wasser trinken. „Es nützt uns nichts, wenn wir die Energie in den Blutgefäßen haben, aber das Blut so dickflüssig ist, dass die Energie kaum ins Gehirn kommt", erklärt Kirchmaier. Die Kinder sollten sich auf ihren Schreibtisch oder ihrem Lernplatz einen Krug mit Wasser hinstellen. „Wenn das Wasser vor ihnen steht, vergessen sie weniger darauf", weiß die zweifache Mutter. Auch als Eltern könne man immer wieder – etwa alle halben Stunden – darauf hinweisen, dass die Kinder ein paar Schlucke Wasser zu sich nehmen. „Egal ob Kinder oder Erwachsene, wenn man zu wenig trinkt, hat man laut Studien einen Leistungsverlust von 20 bis 50 Prozent", so Kirchmaier.