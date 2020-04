Sonnig und warm: Frühling bleibt vorerst weiterhin ungewöhnlich trocken

Innsbruck – Sehr trocken, sehr sonnig, sehr warm – das ist die Zwischenbilanz zum Frühling 2020. Geprägt von Hochdruckgebieten macht das den bisherigen Frühling sogar zu einem der wärmsten und trockensten der Messgeschichte, wie neue Berechnungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Mittwoch zeigten. Und so dürfte es vorerst weitergehen: Nach aktuellem Stand der Prognosen ist zumindest bis zur nächsten Woche kein nennenswerter Regen in Sicht.

Trockenheit: einige Regionen im Rekordbereich

Stellenweise gab es in Österreich sogar um mehr als 70 Prozent zu wenig Niederschlag, vor allem in Vorarlberg, in Nordtirol, in Ober- und Niederösterreich sowie im Burgenland. „In Linz zum Beispiel regnete es seit 1. März nur 33 Millimeter, im Durchschnitt sind es hier im selben Zeitraum 115 Millimeter", sagte ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik.

Ähnliches gilt für Tirol: In Innsbruck gab es etwa zwischen 1. März und 20. April 27 Millimeter Niederschlag – das sind 72 Prozent weniger als im Durchschnitt. Trockener war es hier seit Messbeginn 1877 nur drei Mal. Laut ZAMG-Prognosen ist zumindest bis Mitte nächster Woche kein nennenswerter flächendeckender Regen in Sicht.

Apfelblüte um mehr als eine Woche früher

Viele Böden sind heuer nicht nur wegen des Mangels an Regen sehr trocken. Die hohen Temperaturen und der frühe Beginn der Vegetation verstärken die Trockenheit. „Je wärmer es ist, desto mehr Feuchtigkeit verdunstet aus dem Boden in die Luft", sagt ZAMG-Klimatologe Orlik, „der bisherige Frühling verlief fast durchgehend zu mild und ist in der Zwischenbilanz einer der zehn wärmsten der 254-jährigen Messgeschichte. In der warmen Witterung begannen außerdem viele Pflanzen um zwei bis drei Wochen früher auszutreiben als im Mittel und dementsprechend größer ist heuer der Wasserverbrauch der Vegetation."

Am 11. April – und damit mehr als eine Woche früher als sonst – haben die Apfelbäume heuer zu blühen begonnen. © Pixabay

Die Frühblüher, wie Schneeglöckchen, Hasel, Salweide und Marille waren heuer etwa zwei bis drei Wochen früher dran. Diese Entwicklung ein wenig eingebremst haben die Kaltlufteinbrüche Ende März bis Anfang April. Die Kältewelle hat den Vorsprung von zwei bis drei Wochen gegenüber dem langjährigen Mittel auf etwa eine Woche bis zehn Tage verringert. Ein beträchtlicher Teil der Marillenblüten dürfte durch die Kälte erfroren sein, wie sich jetzt nach und nach herausstellt. Der Beginn der Apfelblüte war heuer im österreichweiten Mittel am 11. April und damit mehr als eine Woche früher als im Durchschnitt. Die Apfelblüte 2020 liegt auf somit Platz 14 der 75-jährigen Messreihe seit 1949.

Beobachtungen im „ZAMG Naturkalender“ eintragen Mit der App „ZAMG Naturkalender“ können alle Interessierten ihre Natur-Beobachtungen festhalten und melden. Damit unterstützt man die Wissenschaft und lernt selbst etwas über den Lauf der Jahreszeiten, ihre Besonderheiten und ihre Änderungen. Weitere Informationen unter naturkalender.at.

Sonnenstunden: stellenweise Soll für Frühling demnächst erreicht

Österreich erlebte seit dem Beginn des meteorologischen Frühlings am 1. März auch sehr viele Tage mit Sonnenschein. „Es gab heuer in Österreich um rund 30 bis 70 Prozent mehr Sonnenstunden als in einer durchschnittlichen ersten Hälfte des meteorologischen Frühlings", sagt ZAMG-Klimatologe Orlik.

„Einige Regionen erreichen bereits in den nächsten Tagen die Sonnenscheindauer eines durchschnittlichen gesamten Frühlings, also nach zwei von drei Monaten." So gab es heuer seit 1. März in Hohenau an der March, in Niederösterreich, bereits 460 Stunden Sonnenschein. In einem durchschnittlichen gesamten meteorologischen Frühling seien es hier 540 Stunden, so der Experte. „Nach dem aktuellen Stand der Prognose wird dieser Wert spätestens Mitte nächster Woche erreicht, also noch im April", blickt Orlik voraus.

Weitgehend trocken auch am Wochenende

Bis Mitte der Woche ist laut ZAMG keine nennenswerter Regen in Sicht. Der Freitag bringt zwar Wolken und Westwind, regnen wird es aber nur ganz vereinzelt. Eine leichte Abkühlung kommt am Samstag. Selbst dann gibt es in Tirol aber höchstens im Unterland ein paar lokale Schauer, im Oberland ist Regen die Ausnahme. In Osttirol wird es am Samstag trocken und sonnig. So beginnt auch der Sonntag, er bleibt weitgehend sonnig und warm. Am Nachmittag bilden sich Quellwolken, aus denen es im Bergland vereinzelt regnen kann. (TT.com)