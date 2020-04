Edtstadler: EU-Länder begrüßen gemeinsame Exit-Strategie

Wien – Die EU-Länder begrüßen die von der EU-Kommission empfohlene Strategie zum Ausstieg aus der Coronakrise. Dies teilte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) der APA während einer Videokonferenz mit ihren Amtskollegen am Mittwoch mit. Für Österreich sei es aufgrund der vielen Pendler besonders wichtig, Vertrauen haben zu können, dass "auf die gleichen Parameter geschaut wird", so die Ministerin.

Im Zentrum des informellen Allgemeinen Rates am Mittwoch stand die gemeinsame Bewältigung der Pandemie. Der Wiederaufbauplan, über den die EU-Staats- und Regierungschefs am morgigen Donnerstag beraten werden, sei bei der Videokonferenz nicht das Hauptthema gewesen, so Edtstadler. Es sei aber angesprochen worden, dass es Solidarität brauche, um die am härtesten getroffene Staaten zu unterstützten.