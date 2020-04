Motorradfahrer (45) kollidierte in Mutters mit Auto: schwer verletzt

Mutters – Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Mittwochnachmittag in Mutters ein Motorradfahrer (45) schwer verletzt worden. Der 45-Jährige war zuvor in einer Rechtskurve auf der Brennerstraße in den Gegenverkehr geraten. Er hatte noch versucht, seinen Fahrfehler zu korrigieren – jedoch prallte er gegen die rechte vordere Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Pkw.