„Bücher als Herzensanliegen“: Auszeichnung für Wagner'sche

Innsbruck, Wien – Jedes Jahr steht der 23. April ganz im Zeichen des Buches. Welcher Tag eignet sich also besser, um den "Österreichischen Buchhandlungspreis" zu vergeben. In diesem Jahr geht eine der fünf Auszeichnungen nach Innsbruck: Die Wagner'sche Buchhandlung ist „Beste Buchhandlung des Jahres 2020“. Auch die Bücherstube Horn in Niederösterreich, der Buchhandlung Wirthmiller in Saalfelden sowie die beiden Wiener Buchhandlungen Lerchenfeld und Löwenherz gehören zu den Gewinnern.