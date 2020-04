Europas Fußball bangt um Zukunft: Eine Konferenz kommt selten alleine

Nyon – Die Gerüchteküche brodelt vor der Videositzung des UEFA-Exekutivkomitees, wo heute der weitere Fahrplan im europäischen Fußball besprochen werden soll. Auf Twitter machten gestern Nachrichten die Runde, wonach die Weltgesundheitsorganisation WHO der UEFA ans Herz gelegt habe, vor Ende 2021 keine Fußball-Spiele mehr auszutragen. Diese wurden vorerst nicht kommentiert.

In der deutschen Fußball-Bundesliga liegt indes das Konzept für die Geisterspiele schon auf dem Tisch – doch für einen schnellen Neustart fehlt weiter das grüne Licht von Politik und Gesundheitsexperten. Auf der Mitgliederversammlung heute (11 Uhr) wird DFL-Boss Christian Seifert die Vertreter der 36 Profivereine daher nicht nur im Detail mit dem Strategiepapier vertraut machen, sondern die Clubs vor allem auf eine zurückhaltende Außendarstellung einschwören.

Dabei ist die von der Liga im Mai erhoffte Wiederaufnahme des Spielbetriebs längst zu einem Politikum geworden. Dass die DFL heute bereits einen konkreten Wunschtermin für die ersten kompletten Spieltage mit Geisterspielen in der 1. und 2. Bundesliga verkünden wird, ist deshalb nicht zu erwarten. Diesen Schritt visiert die Liga erst nach der nächsten Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 30. April an.