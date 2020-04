Ein Fest für die ganze Familie: Gemeinsam aus der Krise laufen

Besondere Zeiten fördern den Zusammenhalt: Nach der Absage des TirolMilch Frühlingslaufs und des am 17. Mai geplanten Innsbrucker Stadtlaufs aufgrund der Corona-Krise will Innsbruck im Herbst ein großes Lauffest für die ganze Familie bieten. Am Wochenende 25. bis 27. September gehen der Stadtlauf und der Frauenlauf gemeinsam über die Bühne, wie die Organisatoren gestern bekannt gaben. Geplant sind der Kinderlauf am Freitag, der Frauenlauf am Samstag sowie der Stadtlauf inklusive Halbmarathon und einer Lauf-Expo zum Abschluss. Kooperation statt Konkurrenz, dazu haben sich Innsbruckläuft und die Laufwerkstatt entschlossen und sich an einen Tisch gesetzt.