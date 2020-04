Zwei Tiroler Fußball-Juwele und der Ruf der Bundesliga

Von Tobias Waidhofer

Kirchbichl, Maria Enzersdorf – Im Juli 2019 schlug Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg den niederländischen Spitzenklub Feyernoord Rotterdam mit 3:1. Ein Spiel, das Tobias Anselm so schnell nicht vergessen wird. Der Tiroler war damals kurz vor Schluss für einen gewissen Erling Haaland eingewechselt worden. Ein Bild dieses Wechsels hängt bis heute in seinem Elternhaus in Kirchbichl. „Das pusht mich“, lacht der Liefering-Mittelfeldspieler, der sich Corona-bedingt in der Heimat mit Hanteln und Yogamatte fit hält.

„Wir sind alle gesund. Auch meine Freundin ist hier bei mir in Kirchbichl“, erzählt der 20-Jährige, der sich in der aktuell ruhenden Spielzeit der 2. Liga einen Stammplatz beim Satellitenclub der Bullen erkämpft hatte – in 13 Spielen traf Anselm viermal und legte drei weitere Treffer auf. Tore gelangen dem Offensivmann in der UEFA Youth League auch gegen Liverpool und Napoli: „Ich habe mich gut zurechtgefunden und bin zu mehr Einsatzzeiten gekommen – es geht in Richtung Stammspieler.“

Tobias Anselm hält sich aktuell in der Kirchbichler Heimat fit. © Bildagentur Muehlanger

Aber auch für Anselm war der Weg „steinig und schwer“: Schon mit 13 Jahren verließ er sein Elternhaus, um in den Salzburger Nachwuchs zu wechseln. Mit im Rucksack hatte der Unterländer auch die Vorschlusslorbeeren, eines der größten Fußball-Talente Tirols zu sein. Doch auch der eigene Körper bremste den Aufstieg Anselms. „Ich hatte vor zwei Jahren Probleme mit Brüchen im Sprunggelenk. Es hat gedauert, bis ich wieder in die Spur gefunden habe, aber seit einem Jahr fühle ich mich topfit.“ So fit, dass der Weg im Sommer in die Bundesliga führen soll, denn Anselms Vertrag mit den Bullen läuft im Juni aus. „Das ist mein Ziel. Die Gespräche laufen.“ Auch ein ambitionierter Zweitligist sei eine Option für ihn. Noch ist aber alles offen.

Hellermann nach Kreuzbandriss wieder auf dem Damm

Schon im Winter hatte ein anderer Tiroler den Sprung von der 2. Liga in Österreichs höchste Spieklasse gewagt: Rene Hellermann wechselte vom FC Liefering zur Admir­a. Und wartet dort – auch Corona-bedingt – auf seinen ersten Einsatz. Zumindest für die Amateure durfte der 19-Jährigen Innsbrucker zwei Spiele in der Regionalliga Ost absolvieren und gab dabei einmal seine Tor-Visitenkarte ab. Der Plan, den Youngster nach seinem Kreuzbandriss 2018 über die Ostliga an die Kampfmannschaft heranzuführen, ist nach dem Liga-Abbruch im Amateurfußball ohnehin obsolet. „Trotzdem hab’ ich mich gut zurechtgefunden“, erzählt der Stürmer, der 2019 in einem Testspiel gegen Steyr auch schon einen Hattrick für Meister Red Bull Salzburg geschnürt hatte.

Traf bislang nur für die Amateure – Admira­s Rene Hellermann. © gepa

Auch körperlich sieht sich Hellermann längst wieder am Damm. „Als ich zu Admir­a kam, haben die Ärzte eine leichte Instabilität im Knie diagnostiziert. Das hab’ ich aber inzwischen gut hinbekommen.“

Auch die Erfahrung in der glänzenden Red-Bull-Welt (der 2000er-Jahrgang war im Winter 2018 aus der Akademie Tirol in den Bullenstall gewechselt) will er nicht missen: „Es war eine sehr geile Zeit, die ich für mich nutzen konnte. Die Voraussetzungen sind ein Wahnsinn. Das wünscht sich jeder Fußballer.“

Aber auch in der Südstadt habe man alles, was man brauche. Mit dem neuen Admira-Trainer Zvonimir Soldo hatte der Tiroler „noch gar nicht so viel zu tun“. Geholt hat den Tiroler ja noch der inzwischen beurlaubte Ex-Wacker-Trainer Klaus Schmidt, der ihn schon zu Tiroler Akademiezeiten „auf dem Radar hatte“.

Tobias Anselm und Rene Hellermann eint also nicht nur der FC Liefering, sondern auch das Ziel, es zum Bundesliga-Spieler zu schaffen. Vorher muss aber erst einmal wieder angepfiffen werden.