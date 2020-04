Wie immun ist Österreich? Studie mit Antikörpertests gestartet

Wien – Aktuell läuft eine zweite repräsentative Untersuchung, mit der die Dunkelziffer an Corona-Infizierten herausgefunden werden soll. Zusätzlich hat das Wissenschaftsministerium nun eine „experimentelle Validierungsstudie“ für Antikörpertests gestartet. 540 Personen aus Gemeinden, in denen bereits besonders viele Menschen positiv auf das Virus getestet wurden, werden dabei in den nächsten Tagen mit drei Testverfahren untersucht.