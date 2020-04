Kostendiskussion in der Formel 1: Ferrari droht nun sogar mit Ausstieg

Charles Leclerc wäre nach eigener Aussage "definitiv happy", wenn Sebastian Vettel auch im kommenden Jahr sein Partner im Formel-1-Traditionsteam Ferrari wäre. "Ich bin sehr glücklich mit Seb, selbst wenn wir ein paar Probleme auf der Strecke hatten", sagte der 22-jährige Monegasse in einer Videokonferenz am Mittwoch mit internationalen Medien.

Von außen habe es vielleicht anders ausgesehen, "aber wir verstehen uns gut", betonte Leclerc. Er war in seinem ersten Jahr bei der Scuderia gleich mehrfach mit seinem zehn Jahre älteren deutschen Teamkollegen aneinandergeraten. In Brasilien war der Zwist eskaliert, als sich die beiden gegenseitig in die Autos gefahren waren.