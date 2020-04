Streit um Sparkurs: Ferrari-Teamchef Binotto sorgt für Wirbel

Maranello – Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat mit heiklen Sätzen den explosiven Kostenstreit in der Formel 1 weiter forciert. Erstaunt über die Wucht der Aussagen, die zunächst als Ausstiegsdrohung verstanden worden waren, mühte sich die Scuderia am Donnerstag um eine Klarstellung. Es habe sich um "ein Missverständnis" gehandelt, versicherte der Rennstall.

Binottos Worte, Ferrari wolle im Falle einer weiteren drastischen Reduzierung des Etatlimits nicht nach "anderen Optionen" abseits der Formel 1 schauen müssen, klangen aber durchaus ominös. Der erste Verdacht: Die Scuderia will nun auch öffentlich ihren Widerstand gegen weitere Notfall-Sparprogramme demonstrieren und greift dafür zum schärfsten Schwert - der Warnung vor einem Rückzug. Dabei wollte der italienische Rennstall eigentlich in dieser Saison seinen 1.000. Grand Prix in der Motorsport-Königsklasse zelebrieren. 991 waren es bisher.