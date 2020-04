"Beispiellose Investitionen"? EU-Gipfel berät über Corona-Hilfen

Die Investitionen sollten in den grünen und digitalen Wandel der Wirtschaft fließen. Fachleute erwarten wegen der Pandemie eine schwere Rezession in Europa. Der Gipfel der Staats- und Regierungschefs (ab 15 Uhr) soll ein bereits vereinbartes Paket mit Kredithilfen von bis zu 540 Milliarden Euro für Kurzarbeiter, Unternehmen und verschuldete Staaten freigeben. Darüber hinaus geht es um einen Wiederaufbaufonds, dessen Umfang und Details aber offen sind.

Michel schrieb, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bekommen und zu modernisieren müsse vor allem der Europäische Binnenmarkt zu neuem Leben erweckt werden. Er bekräftigte die Forderung nach "strategischer Autonomie", also der Produktion wichtiger Güter wie Arzneien oder Schutzkleidung in Europa. Zugleich betonte der Ratspräsident, die EU müsse auch international eine größere Rolle bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie spielen, Hilfe leisten und internationale Handelswege wiederbeleben.

Der geplante europäische Wiederaufbaufonds kann einem EU-Vertreter zufolge Anfang 2021 an den Start gehen. Das wäre der ideale Fall, parallel zu dem dann beginnenden mittelfristigen EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027, sagte der Insider am Donnerstag kurz vor Beginn des EU-Gipfels.

Bei den Beratungen der Staats- und Regierungschefs der EU wird es nach Angaben des deutschen Vizekanzlers Olaf Scholz vor allem um die Höhe des Wiederaufbaufonds für die Zeit nach der Coronavirus-Krise gehen. Vorgeschlagen wurden bis zu 1,6 Billionen Euro. Die Finanzierung ist aber noch umstritten. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will den EU-Haushalt in den nächsten Jahren deutlich erhöhen, um die Folgen der Pandemie abzufedern.

In dem Dokument heißt es, die Kommission könnte am Finanzmarkt 320 Milliarden Euro aufnehmen und in etwa die Hälfte an Regierungen in Europa weiterreichen. Ein Teil der Gelder könnten als direkte Zuschüsse ausgezahlt werden.