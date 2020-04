Massiver Einbruch: Hotelbuchungen könnten auf Niveau von 1970 sinken

Konkret dürften die Nächtigungen im aktuellen Tourismusjahr weit unter 100 Millionen einbrechen – von zuletzt 153 Millionen auf nur noch 89 Millionen, so Geschäftsführer Klaus Ennemoser, der früher Obmann des Fachverbands Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich war. Einen ähnlich niedrigen Wert – 86 Millionen Nächtigungen – gab es zuletzt 1970. "So gesehen wurden wir über Nacht in die 1970er-Jahre katapultiert", betonte der Touristiker am Donnerstag.