Hotels und Parks in Afrika bieten in Coronakrise Online-Safaris an

Nairobi, Pretoria – Afrika-Urlaub im Netz: Parks und Hotels in Kenia und Südafrika trotzen der Coronakrise und bieten Reisebegeisterten Online-Safaris an. „Wir haben uns überlegt, wie können wir Afrika zu unseren Gästen bringen, die nicht hierherkommen können?“, sagte Nicole Robinson, die Marketing-Chefin von andBeyond .

Die Hotel-Gruppe streamt seit kurzem zwei Mal täglich Safaris in vier verschiedenen Reservaten in Südafrika live über Instagram, Facebook und YouTube. Wie bei einer echten Safari darf auch die Interaktion nicht fehlen. Deshalb gibt es die Möglichkeit Fragen zu stellen. Auf Twitter kann man seine Fragen unter dem Hashtag #wildlife posten, auf YouTube funktioniert das über eine Kommentar-Box. Bei den Nachmittags-Safaris sind die ersten 45 Minuten für Kinder reserviert. Sie können ihre Fragen zu Löwen, Hyäenen und anderen Wildtieren per E-Mail an die Guides richten.