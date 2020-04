EU-Gipfel ringt um Wiederaufbau: EZB warnt vor „zu wenig zu spät"

Brüssel – Die EU-Staats- und Regierungschefs ringen seit Donnerstagnachmittag in einer Videokonferenz um neue EU-Wiederaufbauhilfen, mit der die europäische Wirtschaft nach der Coronakrise auf die Beine gestellt werden soll. In Diskussion ist ein Wiederaufbaufonds in Höhe von etwa 1,5 Billionen Euro und eine Aufstockung des mehrjährigen EU-Budgets. EZB-Chefin Christine Lagarde forderte rasches Handeln.

📽 Video | ORF-Korrespondentin Veronika Fillitz aus Brüssel:

BIP der Eurozone könnte um bis zu 15 Prozent schrumpfen

Das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone könnte wegen der Corona-Pandemie um bis zu 15 Prozent schrumpfen, sagte Lagarde nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Französin warnte die EU-Staats- und Regierungschefs, sie riskierten unter Umständen „zu wenig zu spät" dagegen zu tun. Bloomberg berief sich auf drei nicht namentlich genannte Quellen im Umfeld der EZB-Chefin. Ein Wirtschaftsabsturz um 15 Prozent wäre dabei das schlimmste Szenario, Lagardes Ausgangsszenario für das laufende Jahr sei ein Einbruch des BIP in der Eurozone um neun Prozent, hieß es der informierten Quelle zufolge.

EU-Parlamentspräsident David Sassoli zeigte sich nach einer Aussprache beim Gipfel zuversichtlich zu Fortschritten im Ringen um EU-Wiederaufbauhilfen nach der Coronakrise. „Wir wollen einen ambitionierten Wiederaufbauplan für alle", sagte er. Alle EU-Länder seien von den Folgen der Pandemie betroffen.

Der heutige Gipfel unternehme den ersten Schritt in Richtung der Post-Krisen-Periode, sagte der EU-Parlamentspräsident. Die Finanzierung des neuen „Marshall-Plans", auf den Sassoli drängt, käme diesmal nicht aus dem Ausland, sondern müsse von der EU selbst aufgestellt werden.

Sassoli sieht mehr Konvergenz als Differenzen

Der italienische Sozialdemokrat zeigte sich zuversichtlich, dass die Konvergenz unter den EU-Mitgliedern stärker sei als die Differenzen und verwies auf die gemeinsame Resolution des EU-Parlaments von Freitag sowie auf den jüngsten spanischen Vorschlag. Diese Woche kam Spanien mit dem Vorschlag „ewiger Anleihen", also Schulden, für die zwar Zinsen fällig werden, die aber keinen Rückzahlungstermin haben. Ein ähnliches Modell vertritt nun auch Italien. Die EU-Parlamentarier einigten sich unter anderem auf Aufbau-Anleihen, die durch das EU-Budget gedeckt sind.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte im Vorfeld des Gipfels deutlich höhere Beiträge an das EU-Budget zu. Eines von der EU-Kommission angedachten Modelle für den Wiederaufbau sieht vor, dass die EU-Kommission – wie bereits in der Finanzkrise – in begrenzter Form Anleihen ausgibt, die durch das EU-Budget besichert sind, um so Notkredite zu günstigeren Bedingungen für die am stärksten von der Corona-Pandemie getroffenen EU-Staaten bereitzustellen. Wie ein Wiederaufbaufonds genau organisiert und finanziert werden soll, war bis zuletzt strittig.

Merkel hatte ebenso wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eine Vergemeinschaftung von Schulden, etwa durch Coronabonds – gemeinsame Euro-Anleihen – ausgeschlossen.

Kurz hat Solidarität mit den von der Coronakrise hart getroffenen Ländern versichert. Zugleich fordere er auch, dass EU-Hilfskredite wieder zurückbezahlt werden. Eine Erhöhung des mehrjährigen EU-Finanzrahmens lehnte der Kanzler bisher ab und drohte sogar mit einem Veto gegen den entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission.

Eurogruppenchef: Erste Hilfen können vor 1. Juni fließen

Zuständig für einen erwarteten neuen Vorschlag für die EU-Finanzplanung ist Budgetkommissar Johannes Hahn. Dem Vernehmen nach könnte die EU-Kommission am 29. April einen Entwurf vorlegen. Offen ist auch, bis wann sich die Staats- und Regierungschefs auf die neue Finanzkonstruktion einigen können, nicht zuletzt weil persönliche Treffen derzeit wegen der Pandemie nicht möglich sind.

Die ersten Hilfen aus dem Anfang April beschlossenen 540 Milliarden Euro schweren Corona-Rettungspaket der Euro-Finanzminister könnten noch vor dem 1. Juni bereitstehen. Diese Einschätzung vertrat Eurogruppenchef Mario Centeno zum Auftakt des Videogipfels. Nötig dafür wäre aber „Flexibilität von allen Seiten", sagte Centeno in einer auf Twitter verbreiteten Videobotschaft.