67-Jähriger kam bei Holzarbeiten in Erpfendorf ums Leben

Erpfendorf – Ein 67-jähriger Mann ist am Donnerstag bei Holzarbeiten in Erpfendorf ums Leben gekommen. Gegen 11.30 Uhr legte er einen Baum um, berichtet die Polizei. Dieser geriet außer Kontrolle und rutsche mit dem abgeschnittenen Ende in Richtung Taxabach. Die Baumkrone stürzte zu Boden und traf den Mann am Kopf. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er sofort tot gewesen sein dürfte.