Achtjährige auf Elektroscooter kollidierte in Reith bei Kitzbühel mit Auto

Reith bei Kitzbühel – Eine Achtjährige hat sich bei einem Unfall in Reith bei Kitzbühel am Donnerstagnachmittag verletzt. Das Mädchen war gegen 16.15 Uhr alleine und unbeaufsichtigt mit einem Elektroscooter auf einer Gemeindestraße heimwärts unterwegs, berichtet die Polizei. Ein 60-jähriger Autolenker wollte aus einer Hauseinfahrt ebenfalls in Richtung dieser Gemeindestraße fahren. Als er das Kind bemerkte, hielt er sofort an. Die Achtjährige konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten bzw. ausweichen und prallte gegen den Wagen. Sie musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert werden (TT.com)