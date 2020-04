Pupp: „Lieber Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende“

Innsbruck – Es wurde ruhig rund um den Innsbrucker Hauptfrachtenbahnhof. Das gilt für die hektische Betriebsamkeit der Zulieferer vor der Corona-Zäsur, das gilt nicht zuletzt für die Adresse 2 c: dort, wo das Tirol Cycling Team, der erfolgreichste U-23-Rennstall Österreichs, seinen Sitz hat. Dort, wo die Verantwortlichen Gerhard Kappeller und Thomas Pupp (Bereich Sport) für gewöhnlich Teamautos be- und entladen, wo Strategien geschmiedet und Taktiken erstellt werden, stehen die Räder still. Die an den Wänden angebrachten Trikots lassen Erinnerungen an emotionale Momente aufkommen, etwa Patrick Gampers dritten Etappenplatz bei der Tour of the Alps oder Georg Zimmermanns Gewinn des Bergtrikots bei der Österreich-Radrundfahrt. Alle Rennen sind bis Ende August ausgesetzt, und ob es danach wirklich mit der Tour de France oder dem Giro d’Italia weitergeht, wagt keiner vorherzusagen.