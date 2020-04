ÖHB-Teamspieler Zeiner übersiedelt von Hard nach Schwaz

"Sparkasse Schwaz Handball Tirol hat in den letzten Jahren einen positiven Trend verzeichnet, u.a. mit dem Einzug in die Bonusrunde in der leider unvollendeten Saison", wurde Zeiner in einer Clubaussendung zitiert. "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass es weiter bergauf geht." Für Schwaz-Manager Thomas Lintner ist der 53-fache Teamspieler Zeiner der richtige Mann zur richtigen Zeit: "Gerald soll uns in der Weiterentwicklung der Mannschaft helfen, gerade auch junge Spieler führen."