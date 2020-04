Desinfektionsmittel injizieren: Vorschlag war laut Trump "sarkastisch"

Auch Studien, dass Desinfektionsmittel das Virus "innerhalb einer Minute" töten könnten – wohlgemerkt auf Oberflächen – griff Trump auf. Der Präsident fragte an seine Experten gerichtet, ob man Desinfektionsmittel nicht durch "Injektion" in den Körper bringen könnte, "fast wie eine Säuberung". "Es wäre interessant, das zu prüfen."

US-Präsident Donald Trump will seine Äußerungen über mögliche Desinfektionsmittel-Injektionen für Corona-Patienten nur "sarkastisch" gemeint haben. "Ich habe eine sarkastische Frage an Reporter wie Sie gestellt, nur um zu sehen, was passiert", sagte Trump am Freitag zu Journalisten im Weißen Haus.