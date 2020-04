Gefährlicher als Corona: Meningokokken zwar selten, aber ernst zu nehmen

Wien – Meningitis – die Hinhautentzündung – ist eine seltene, aber ernst zu nehmende und schwer erkennbare Erkrankung, die teilweise innerhalb von 24 Stunden zum Tod führen. Etwa jeder Zehnte, der erkrankt, stirbt an der Infektion, trotz bester intensivmedizinischer Behandlung. Darüber hinaus können etwa 20 Prozent der Überlebenden eine schwere körperliche oder neurologische Behinderung erleiden – etwa können der Verlust des Hörvermögens, epileptische Anfälle oder Amputationen die Folge sein. Der Welt-Meningitis-Tag am heutigen Freitag macht darauf aufmerksam.

Was sind Meningokokken? Meningokokken sind Bakterien, die ausschließlich beim Menschen vorkommen und Auslöser einer Meningokokken-Erkrankung sind. Solche Erkrankungen sind eine Gehirnhautentzündung oder eine Blutvergiftung. Es gibt sechs Hauptgruppen, die Erkrankungen auslösen können: die Meningokokken-Stämme A, B, C, W, X und Y, wobei X vor allem in Afrika vorkommt.

Erkrankung wird oft zu spät erkannt

Erste Symptome der Meningokokken-Erkrankung können oft an Grippe erinnern, was die Diagnose erschwert. In Österreich werden jährlich etwa 20 bis hundert Erkrankungsfälle, großteils durch Meningokokken der Gruppe B, registriert. Von 2008 bis 2018 wurden in Österreich 624 invasive Meningokokken-Erkrankungen gemeldet, 71 Menschen – und damit mehr als jeder zehnte – starben daran.

Eine Impfung gegen alle Meningokokken gibt es nicht. Je nach Verbreitung der einzelnen Typen lebt man in unterschiedlichen Risikogebieten. In Europa überwiegt der Serotyp B mit rund 60 bis 70 Prozent. Zweithäufigster ist Typ C mit etwa 14 Prozent. Säuglinge sind besonders gefährdet.

Immunisierung von Kindern wird empfohlen

In Österreich seien derzeit drei Impfungen gegen fünf der häufigsten Meningokokken-Gruppen (A, B, C, W und Y) verfügbar, hieß es in einer Aussendung des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline. Der aktuelle Österreichische Impfplan 2020 empfiehlt die einmalige Impfung gegen Meningokokken C bevorzugt zwischen dem 13. und 15. Lebensmonat.