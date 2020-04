Eishockey-Liga sprach sich für Aufnahme der Bratislava Capitals aus

Die Eishockey-Liga und ihre elf bestehenden Clubs haben den Aufnahme-Antrag der Bratislava Capitals am Freitag nach einem Rundlaufbeschluss einstimmig angenommen. Das vermeldete die Liga am Freitag in einer Aussendung. Das slowakische Team habe nun bis 4. Mai Zeit, noch notwendige Obligationen zu erfüllen.