Saisonabbruch beschert ÖHB-Männern Fixticket für Weltmeisterschaft 2021

Innsbruck – Die Europäische Handball-Föderation (EHF) hat am Freitag wegen der Coronavirus-Pandemie u.a. den Abbruch der noch laufenden WM-Qualifikation in Europa beschlossen. Das bringt Österreichs Männern das Fixticket für die WM im Jänner 2021 in Ägypten. Der Grund: Die beiden Quali-Play-off-Partien gegen die Niederlande entfallen, Österreich als das bei der EM 2020 besser gereihte Team erhält den Vorzug.