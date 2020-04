Platter will trotz Corona-Krise an Regierungsprogramm festhalten

Innsbruck – Nach der Ankündigung von Vorarlbergs LH Markus Wallner (ÖVP) wegen der massiven Einnahmeneinbußen der öffentlichen Hand in der Coronakrise das Regierungsprogramm im "Ländle" überdenken zu wollen, hat sein Tiroler Amtskollege Günther Platter (ÖVP) bekräftigt, am Regierungsprogramm festhalten zu wollen. Es sei seiner Meinung nach "ein Gutes", sagte Platter am Freitag bei einer Videopressekonferenz.

Es gehe nun darum, an die Krisensituation angepasste Entscheidungen zu treffen, so Platter. Investitionen sollen angekurbelt und ein Zukunftsprogramm mit einem Konjunkturpaket erstellt werden. "Das steht jetzt im Fokus", betonte der Landeshauptmann, der wie Wallner mit Schwarz-Grün regiert. In der Tiroler Landesregierung habe man nicht die Absicht, das Regierungsprogramm zu verändern. Auf die Frage, ob er auch, wie Wallner, eine Anpassung des Regierungsprogrammes auf Bundesebene für notwendig hält, meinte Platter: "Die werden das so entscheiden, wie es richtig ist. Ich unterstütze die Bundesregierung in ihren Entscheidungen."