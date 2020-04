Baukran kippte in Tristach um: Erhebungen gegen Bauleiter eingeleitet

Tristach – Am Freitagvormittag ist es auf einer Baustelle in Tristach zu einem Unfall gekommen. Als der Führer eines Turmkrans ein Paket von Eisenmatten von der Baugrube an einen anderen Platz heben wollte, gab gegen 9 Uhr plötzlich der Untergrund unter dem Kran nach. Dieser stürzte um. Der Mast schlug auf den bereits stehenden Kellerwänden auf, der Kranausleger prallte gegen ein gegenüberliegendes Wohnhaus und beschädigte die Fassade. Auch ein Lkw wurde beschädigt.