„Ein unmoralisches Angebot", „ES" und „Scarface": TV-Tipps fürs Wochenende

Innsbruck – Ob Komödien, Liebesfilme, Action, Dokus oder berühmte Grusel-Klassiker: In Corona-Zeiten holen die TV-Sender Highlights jeden Genres aus der Kiste. Da lohnt es sich, ganz nostalgisch am Abend die Glotze anzumachen und munter durchzuzappen. Was man dieses Wochenende „dahoam" so zu sehen bekommt:

___📺 SAMSTAG (25. April)___

💑 „Inga Lindström: Tanz mit mir“ – Samstag, 20.15 Uhr, ORF 2

Wohnung weg, Job weg – Eine Hiobsbotschaft hebt plötzlich Evas (Sina-Valeska Jung) Welt aus den Angeln: Samt Kind und Mutter Meret (Teresa Harder) soll sie auf der Straße landen! Und so beschließt sie in der ORF-Premiere „Inga Lindström: Tanz mit mir“ am Samstag, 25. April 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu kämpfen und erhält bald Unterstützung von ihrem charmanten Nachbarn Alban (Mike Hoffmann). Doch er spielt nicht ganz mit offenen Karten und noch dazu steht ein altes Geheimnis ihrer Mutter einer Lösung der Probleme im Weg. Regisseur Matthias Kiefersauer inszenierte die herzergreifende Liebesgeschichte nach einem Drehbuch von Christiane Sadlo und holte dafür u. a. Austromime August Schmölzer, Sina-Valeska Jung, Teresa Harder, Mike Hoffmann, Katharina Stark, Anna Lena Class und Matthias Ziesing vor die Kamera.

📝 Mehr zum Inhalt:

Tänzerin Eva (Sina-Valeska Jung) fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass sie, ihre Tochter Lissi (Katharina Stark) und ihre Mutter Meret (Teresa Harder) vom neuen Besitzer ihrer Wohnung, Sten Stenmark (August Schmölzer), vor die Tür gesetzt werden sollen. Doch Eva will sich wehren. Was sie nicht weiß: Mit den Stenmarks verbindet Meret eine bewegte Vergangenheit. Unterdessen zieht gegenüber der sympathische Architekt Alban (Mike Hoffmann) ein. Doch unwissentlich wird er zu einer Gefahr für Merets und Evas Existenz. Sten Stenmark will nicht nur, dass Eva und Meret die Wohnung frei machen, auch Merets angrenzendes Tanzstudio soll geräumt werden. Somit müsste Meret ihre geliebte Tanzschule aufgeben ...

🏝️ „Die Insel der besonderen Kinder" – Samstag, 20.15 Uhr, Sat.1

Jake (Asa Butterfield) kennt das Waisenheim von Miss Peregrine (Eva Green) nur aus den wilden Geschichten seines polnischen Opas, der dort den Zweiten Weltkrieg überlebte. Sehr spezielle Kinder waren dort, sie konnten Feuer entfachen oder sogar fliegen. Als Jakes Opa gewalttätig zu Tode kommt, macht sich Jake auf die Suche nach dem Heim, das in einer Zeitschleife im Jahr 1943 versteckt immer noch existiert – leider aber auch die Widersacher der besonderen Kinder. Regie bei diesem sehenswerten Abenteuerfilm führte Tim Burton.

🔞 „Ein unmoralisches Angebot" – Samstag, 20.15 Uhr, RTL II

Robert Redford als umwerfend charmanter Las-Vegas-Spieler, der einem abgebrannten Kontrahenten (Woody „Natural Born Killer" Harrelson) eine Million Dollar für eine Nacht mit dessen Ehefrau anbietet. Das teure Objekt der Begierde spielt Demi Moore. Kult-Regisseur Adrian Lyne zitiert in seinem frivolen Schickeriadrama von 1993 sämtliche einschlägige Hollywood-Komödien von „Der Clou" bis „Pretty Woman" – und hat einen Klassiker geschaffen.

📽 Trailer:

💀 „Stirb langsam" – Samstag, 21.50 Uhr, ServusTV

Die Geschichte: Ein ganz normaler Weihnachtsabend in Los Angeles. Eine Party im 30. Stockwerk eines Bürohochhauses. Gangster, die die ganze Gesellschaft als Geisel nehmen und vom Gastgeber eine ganze Menge Lösegeld erpressen wollen. Gerissene Gangster, die mit allem gerechnet haben. Nur nicht mit Bruce Willis. Das Genre: Wenn Regisseur John McTiernan („Predator", „Die Jagd auf Roter Oktober") von Kinokunst spricht, dann meint er Action. Fazit: Stirb Langsam ist ein sensationell schneller Schundfilm – und einer der erfolgreichsten Actionstreifen der Achtziger Jahre.

🎮 „Pixels" – Samstag, 22 Uhr, VOX

Achtung, Angriff der Killerpixel: Eine Macht im Weltall hat alte Spielhallen-Games in der Zeitkapsel einer Raumsonde mit einer Kriegserklärung verwechselt und schickt nun überdimensionale Donkey Kongs, Pac-Mans und Invaders los, die drohen, die Erde zu verpixeln. US-Präsident Will Cooper (Kevin James) weiß, wer helfen kann: Sein früherer bester Freund Sam Brenner (Adam Sandler), der in den 1980er-Jahren beinah die Computerspiel-Weltmeisterschaft gewonnen hätte, dort aber von Fireblaster (Peter Dinklage) geschlagen wurde. Mit im Team ist Violet Van Patten (Michelle Monaghan), die Waffenexpertin der US-Armee … Action aus der Retorte.

🌹 „American Beauty" – Samstag, 22.40 Uhr, RTL II

Der Film war der Oscar-Abräumer im Jahr 2000: Als sich Lester Burnham (Kevin Spacey) als von der Midlife-Crisis und seiner dominanten Gattin (Annette Bening) geplagter Familienvater in die kokette Freundin (Mena Suvari) seiner Tochter verschaut, beschließt er, sein Leben von Grund auf zu ändern. Am Ende sieht er alle Schönheit dieser Welt in einer Plastiktüte, die im Wind fliegt.

🤜 „Scarface" – Samstag, 23.30 Uhr, ORF 1

Mit skrupelloser Intelligenz und brutaler Gewalt boxt sich der kubanische Einwanderer Tony Montana (Al Pacino) bis zum obersten Boss über Floridas Kokainmafia hoch. Brian De Palmas „Scarface" ist das beeindruckende Remake des gleichnamigen Thrillerklassikers aus dem Jahr 1932. Legendär (und wahrscheinlich abschreckender als jede noch so gut gemeinte Anti-Drogen-Kampagne vom Familienminister) ist die Szene am Schluss, in der Montana vor lauter Kokain die Welt nicht mehr sieht, während seine Mörder längst schon in sein Haus eingedrungen sind.

🌆 „Gangs of New York" – Samstag, 23.40 Uhr, Das Erste

New York, Mitte des 19. Jahrhunderts. Bandenkriege unter Einwanderern sind an der Tagesordnung. Der junge Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio) will sich an William Cutting (Daniel Day-Lewis) für den Mord an seinem Vater rächen. Doch an „Bill the Butcher", den König der Gangster, kommt man schwer heran ... „Gangs of New York" ist ein blutiges Leinwandepos von Starregisseur Martin Scorsese, und auch ein Historiendrama.

___📺 SONNTAG (26. April)___

🏞️ „Yellowstone" (Dokureihe) – Sonntag, ab 20.15 Uhr, 3Sat

Als ein Trapper im Winter 1807 auf der Suche nach Pelztieren ins Herz der Rocky Mountains vordrang, entdeckte er dort an den Ufern des Yellowstone River ein Stück unberührter Natur. 1872 wurde dieser Flecken Erde mit seinen vulkanischen Geysiren und heißen Quellen zum Nationalpark erklärt, dem ersten der Welt. Die dreiteilige Reihe zeichnet ein Porträt dieser einzigartigen Landschaft, ihrer Bewohner und Naturwunder. (Erster Teil „Feuer und Eis" 20.15 bis 21 Uhr, zweiter Teil „Leben auf dem Vulkan" 21 bis 21.45 Uhr, dritter Teil „Deutsche Bearbeitung: Heinz Leger" 21.45 bis 22.30 Uhr)

🛣️ „16 Blocks" – Sonntag, 22.05 Uhr, Puls 4

„Wenn ich mich für ein Skript entscheide, müssen die Figuren und deren Beziehung zueinander über besondere Tiefe verfügen." – Diesen Anspruch stellt der Regie-Altmeister Richard Donner an seine Arbeit. Und erfüllt ihn bei „16 Blocks" voll. Bruce Willis spielt den abgehalfterten Cop Mosley, der den Kleinkriminellen Eddie (Rapper Mos Def) für eine Zeugenaussage ins Gericht begleiten soll. Klingt gar nicht so schwierig, denn das Gebäude ist nur 16 Häuserblocks entfernt. Doch einigen von Mosleys Kollegen ist daran gelegen, dass Eddie nicht lebend ankommt.

🤡 „ES" – Sonntag, 22.10 Uhr, ORF 1

Der Horrorclown ist zurück – und mit seiner Erscheinung auch jede Menge Alpträume: In der Neuverfilmung von Stephen Kings gleichnamigem Horror-Bestseller „ES“ – zu sehen als deutschsprachige Free-TV-Premiere am Sonntag um 22.10 Uhr in ORF 1 – treibt diesmal Bill Skarsgård als Clown Pennywise im Maine der 1980er sein blutiges Unwesen. Jaeden Martell eröffnet mit seiner Clique von Außenseitern die Jagd auf den psychopathischen Clown. Für die nervenaufreibende Kinoadaption des Gruselfilms holte Regisseur Andrés Muschietti neben Martell u. a. Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor, Finn Wolfhard und Wyatt Oleff vor die Kamera. Für das Drehbuch zeichnen Chase Palmer, Cary Joji Fukunaga und Gary Dauberman verantwortlich.

📽 Trailer:

📝 Mehr zum Inhalt: