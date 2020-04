Abbiegevorgang übersehen: Motorradfahrerin streifte in Schwaz Pkw und stürzte

Am Freitagnachmittag ist in Schwaz eine deutsche Motorradfahrerin verunfallt. Um 17.14 Uhr wollte ein Autofahrer (39) aus Schwaz mit seinem Pkw auf der B171 von Schwaz kommend in Richtung Buch abbiegen. Zwei nachkommende Motorradfahrer übersahen das und wollten überholen. Die 31-Jährige streifte mit ihrer Maschine dabei den Außenspiegel des Pkw und stürzte. Sie verletzte sich – wie schwer ist unbekannt – und wurde ins Krankenhaus Schwaz gebracht. (TT.com)