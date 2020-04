Wallaby in Oberösterreich unterwegs

Ein seltenes Erlebnis hatten am Freitag zwei Mitarbeiter der Straßenmeisterei Seewalchen. Sie entdeckten in Unterach am Attersee (Gemeinde Vöcklabruck) neben der B151 ein Tier, das einem Känguru ähnelte. Die herbeigerufene Polizei wandte sich an einem Jagdschutzbeauftragten, der das Tier als Wallaby identifizierte.