Kostensenkung in der Formel 1 ohne Zustimmung von Ferrari möglich

Paris – Der Automobil-Weltverband (FIA) hat eine Schutzklausel in seinen Sportcode eingebaut, der eine niedrigere Kostengrenze in der Formel 1 trotz Widerstandes von Ferrari durchsetzen könnte. Anstelle der Einstimmigkeit aller Teilnehmer könne unter außergewöhnlichen Umständen künftig auch ein Mehrheitsentscheid zu Änderungen im Regulativ einer Meisterschaft führen, gab die FIA am Freitag bekannt.