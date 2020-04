Bayerns Coutinho fällt nach Knöchel-OP mehrere Wochen aus

Der deutsche Meister Bayern München muss bei einer möglichen Fortsetzung der Saison vorerst ohne Offensivstar Philippe Coutinho auskommen. Der 27-jährige Brasilianer ist am Freitag am rechten Sprunggelenk operiert worden, gab der Club bekannt. Dabei seien freie Gelenkskörper entfernt worden. In rund 14 Tagen soll Coutinho wieder mit dem Aufbautraining beginnen.

In dieser Woche musste sich mit Corentin Tolisso bereits ein weiterer Teamkollege von ÖFB-Star David Alaba einer Operation am Knöchel unterziehen. Der Franzose soll nach seiner Bänderverletzung in rund vier Wochen wieder trainieren können. Dazu arbeitet bei den Bayern auch noch der Deutsche Teamverteidiger Niklas Süle nach einem Kreuzbandriss an seinem Comeback.