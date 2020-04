Drei Tonnen Nachschub für die ISS: Russischer Raumfrachter dockte an

Moskau – Ein Progress-Raumfrachter mit Nachschub an Bord hat an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Der mit einer Sojus-Rakete am Samstagmorgen vom Raumfahrtbahnhof Baikonur ins All geschossene Frachter erreichte die ISS in der Rekordzeit von drei Stunden und 20 Minuten und legte damit den bisher schnellsten Flug in der Geschichte der Raumstation hin.