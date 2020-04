Sketch mit Stephen Fry: Prinz William ohne Hose in der Videokonferenz

London – Der britische Prinz William hat zusammen mit dem Schauspieler Stephen Fry ein Spaß-Video gedreht, um seine Landsleute in der Corona-Krise aufzumuntern. In einer fiktiven Unterhaltung per Videokonferenz schlüpft Fry in die Rolle des selbstverliebten Weltkriegs-Generals Lord Melchett aus der Historien-Comedy-Serie Blackadder. William spielt sich selbst – und beweist dabei viel Selbstironie.