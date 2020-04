Kompost in Garten in Arzl geriet in Brand: Nachbar löschte

Innsbruck – Die weitere Ausbreitung eines Feuers konnte am Samstag im Innsbrucker Stadtteil Arzl ein beherzter Nachbar verhindern. Im Garten eines Wohnhauses geriet gegen 11.30 Uhr Kompost in einem Kunststoff-Komposter in Brand, wie die Polizei berichtet. Brandursache war vermutlich Selbstentzündung.