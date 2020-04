Stockers Plan: Perspektiven ausloten statt Handtuch werfen

„Vorsicht. Hier wird das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. In unserer damaligen Erklärung war der Amateurbereich und der Nachwuchs gemeint, aber nicht der Profibereich.“ Und da hält es Stocker, ehemals Bundesliga-Vizepräsident und immer noch im Aufsichtsrat vertreten, mit der Meinung von Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer, dass man vor einem Abbruch noch alle Möglichkeiten ausloten müsse. Das derzeitige Berufsverbot für Zweitliga-Kicker, die ja noch nicht in Kleingruppen trainieren dürfen, werfe Fragen auf.

Was den künftigen Spielbetrieb betreffen könnte, ist Stocker gemeinsam mit Sportmanager Alfred Hörtnagl gedanklich schon einen Schritt weiter gegangen: „Wir müssen schauen, dass wir in der kommenden Saison so wenig Geisterspiele wie möglich haben und deswegen zum spätest möglichen Zeitpunkt beginnen.“ Denn im Gegensatz zu den Bundesligisten die das Budget mit TV-Geldern aufpolieren können, ist im Zweitliga-Alltag der zahlende Stadionkunde eine finanziell unverzichtbare Säule.

Es bleibt so oder so stressig. Und so gesehen würde eine Aufstockung der Bundesliga auf 14 Klubs mit der Aufnahme der beiden Aufstiegsaspiranten Ried und Klagenfurt, und ebenfalls einem 14er-Feld in Liga zwei mit jeweils 26 Runden und ohne Play-off zumindest terminlich Sinn machen. Denn mit Blickrichtung EM-Endrunde 2021 wird in vielen Ländern auch der Rahmenspielplan für die neue Saison knapp.