Bayern-Sportchef Salihamidzic kündigt internationalen Top-Transfer an

München – Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic rechnet mit einer Vertragsverlängerung mit Deutschlands Nationaltorhüter Manuel Neuer und hofft auf den Transfer eines internationalen Top-Stars. „Ich bin Optimist, also hoffe ich, dass wir den Vertrag mit Manuel verlängern können“, sagte Salihamidzic der Welt am Sonntag. Die jüngsten Unstimmigkeiten zwischen Neuer und dem deutschen Rekordmeister habe man „intern geklärt“, so Salihamidzic.